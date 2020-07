Lavoro, allo studio manovra da oltre 20 miliardi per Cig e incentivi (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Traghettare il Paese fuori dall’emergenza. Per assolvere a tale compito, accompagnando le aziende al ritorno alla normalità dopo la crisi sanitaria, il Governo punta al rifinanziamento della Cig Covid, accompagnata però da un meccanismo di incentivi (e forse anche di disincentivi) per ridurre le richieste di ammortizzatori. Sarebbe questa la voce più consistente della “manovra di agosto” che, dopo il via libera delle Camere, sarà presentata il prossimo 29 luglio insieme alla nuova richiesta di scostamento da almeno 20 miliardi. In seguito al risultato ottenuto a Bruxelles, tuttavia, il deficit potrebbe salire fino a 25 miliardi. L’accordo sul Recovery Fund prevede, infatti, la possibilità di scontare a inizio anno circa 20 ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro allo Lavoro, allo studio manovra da oltre 20 miliardi per Cig e incentivi Teleborsa Pioli: “Orgoglioso del rinnovo. E il Milan sarà sempre più forte”

Stefano Pioli va oltre la vittoria sul campo del Sassuolo. E il rinnovo di contratto quando l’era Rangnick era già pronta a partire lo rende orgoglioso. “Sono felice e orgoglioso - si legge nel comuni ...

Msc Crociere pronte a ripartire: "Attendiamo l'ok del Governo"

Liguria - “MSC Crociere è pronta a ripartire, attendiamo solo l’autorizzazione del governo che auspichiamo possa arrivare a breve. Noi abbiamo lavorato molto in questi mesi allo sviluppo di un protoco ...

