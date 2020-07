Latina, sorpresi a a rubare sotto gli ombrelloni: arrestati due stranieri (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Polizia di Stato di Latina, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato due stranieri che, in spiaggia a Capo Portiere, si erano resi responsabili di alcuni furti ai danni dei bagnanti. Verso le ore 18.00, personale della Squadra Volante veniva inviato dalla Sala Operativa sul Lungomare, all’altezza di uno degli stabilimenti balneari tra Capo Portiere e Foce Verde, in quanto era stata segnalata la presenza di due cittadini stranieri, di nazionalità nord-africana, intenti a depredare i bagnanti. I poliziotti, giunti sul posto, prendevano immediati contatti con diversi bagnanti i quali, trafelati e allarmati, riferivano e confermavano la presenza di due stranieri che si aggiravano tra gli ombrelloni e approfittando dell’assenza delle persone o della loro distrazione, stavano razziando ... Leggi su ilcorrieredellacitta

