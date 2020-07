L’Atalanta trattiene Zapata. Marino: “Vale ben più di 50 milioni…” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Duvan Zapata non sarà ceduto dall'Atalanta. Sembra essere questo il messaggio della società dopo diversi rumors che parlavano di presunte offerte per il bomber colombiano. Quantomeno il club di Bergamo non intende pensare alla vendita del classe 1991 a cifre ritenute troppo basse. La conferma è arrivata a margine della sfida dei nerazzurri contro il Bologna, vinta per 1-0 grazie al gol di Muriel, e a darla è stato il direttore generale Umberto Marino.Zapata: 50 milioni non bastanocaption id="attachment 771319" align="alignnone" width="514" Zapata (getty images)/captionIl dt nerazzurro non ha fatto giri di parole sul futuro del bomber colombiano: "Zapata sta bene a Bergamo anche se è vero che ci sono molti club interessati a lui", ha detto Marino ai ... Leggi su itasportpress

