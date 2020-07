Lasciano il cane in auto sotto al sole: trovato senza vita, denunciati i proprietari (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un cane è morto a Pisa dopo essere stato lasciato in auto sotto al sole dai suoi proprietari. È accaduto nella giornata di lunedì 20 luglio. Gli agenti, allertati da un turista che aveva notato un’auto parcheggiata in via cardinale Maffi al cui interno si trovava un cane di razza bulldog in evidente stato di sofferenza, … L'articolo Lasciano il cane in auto sotto al sole: trovato senza vita, denunciati i proprietari Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

HuffPostItalia : Lasciano il cane in auto sotto al sole per visitare la Torre di Pisa: denunciati due turisti - Sofia_1_vv : RT @GrassiSimonetta: Pisa, lasciano il cane in auto sotto il sole: l'animale muore, denunciati i proprietari - bizcommunityit : Pisa, lasciano il cane in auto sotto al sole per visitare la Torre: morto. Denunciati due turisti - barbara75toud : RT @GrassiSimonetta: Pisa, lasciano il cane in auto sotto il sole: l'animale muore, denunciati i proprietari - donatellabc : RT @GrassiSimonetta: Pisa, lasciano il cane in auto sotto il sole: l'animale muore, denunciati i proprietari -