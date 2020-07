Lasciano il cane in auto sotto al sole per visitare la Torre di Pisa: denunciati due turisti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Due turisti sono stati denunciati dalla polizia municipale di Pisa per maltrattamento di animali dopo avere lasciato il loro cane, di razza bulldog, chiuso in auto sotto il sole. L’animale, nonostante la corsa disperata alla clinica veterinaria, è morto e la procura della Repubblica ha disposto l’autopsia per conoscere l’esatta causa del decesso. A notare la presenza dell’animale è stato un turista italiano che ha poi allertato una pattuglia di vigili urbani in servizio nell’area monumentale di piazza dei Miracoli. Gli agenti hanno rapidamente individuato la macchina in sosta con uno spiraglio del finestrino lasciato aperto e il cane in evidente difficoltà respiratoria. Poco dopo ... Leggi su huffingtonpost

