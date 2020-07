L’Aquila, storica condanna per aver ucciso un orso (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sentenza storica a L’Aquila. La Corte di Appello ha condannato l’imputato A. C. che aveva ucciso un orso a Pettorano nel 2014. «Oggi l’Abruzzo dà una lezione di civiltà al paese intero – commentano soddisfatti all’associazione Salviamo l’orso – i giudici hanno riformato la prima sentenza di assoluzione e hanno riconosciuto l’illegalità commessa dall’imputato condannandolo a risarcire il Parco Nazionale d’Abruzzo (Pnam) e le parti civili. Dopo più di 35 anni e dopo decine di orsi uccisi senza averne scoperto … Continua L'articolo L’Aquila, storica condanna per aver ucciso un orso ... Leggi su ilmanifesto

