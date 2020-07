L’Antitrust avvia istruttoria su Apple e Amazon. Ue, Slack chiede indagine su Microsoft Teams (Di mercoledì 22 luglio 2020) In Italia scatta indagine sui due colossi Usa, accusati di essersi accordati per sfavorire i rivenditori esterni al programma ufficiale Apple. A Bruxelles la app di messaggistica chiede di investigare su Teams Leggi su ilsole24ore

fisco24_info : L’Antitrust avvia istruttoria su Apple e Amazon. Ue, Slack chiede indagine su Microsoft Teams: In Italia scatta ind… - MondoMercati : L’Antitrust avvia istruttoria su Apple e Amazon. Ue, Slack chiede indagine su Microsoft Teams… - AlessioCamaroto : L'Antitrust avvia istruttoria su Apple e Amazon: accordo per limitare la concorrenza? - ispazio : L’AGCM avvia un’indagine antitrust contro Apple e Amazon - gigibeltrame : L'Antitrust avvia istruttoria su Apple e Amazon: accordo per limitare la concorrenza? #digilosofia… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Antitrust avvia Poste italiane, Antitrust avvia istruttoria per pratica scorretta Corriere della Sera