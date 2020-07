L’andamento del Coronavirus in Lombardia oggi 22 luglio: i dati del bollettino (Di mercoledì 22 luglio 2020) I numeri sull’andamento del Coronavirus oggi in Lombardia secondo il bollettino della Regione: dicono che ci sono 51 nuovi positivi, di cui 22 debolmente positivi e sedici in seguito dei test sierologici. C’è un decesso in più mentre i guariti o dimessi sono 85, i ricoverati in terapia diminuiscono di quattro unità e quelli non in terapia intensiva di due. L’andamento del Coronavirus in Lombardia oggi 22 luglio: i dati del bollettino oggi sono stati processati 5361 tamponi, mentre la ripartizione per province dice che a Milano ci sono 17 positivi in più di cui dieci scoperti in città, nove sono i positivi a Brescia e sette a Bergamo. Ci sono poi sei ... Leggi su nextquotidiano

