Lamorgese: "Giovani, indossate la mascherina o si torna al lockdown" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, si rivolge alle nuove generazioni per il rispetto delle norme anti Covid-19. Negli USA la pandemia ha toccato un nuovo record di morti e contagiati, in Australia è stato registrato un nuovo picco di oltre 500 contagi dopo che i casi erano in calo costante dal 28 marzo… Insomma, non bisogna abbassare la guardia, perché il virus è ancora in giro anche da noi ed è pronto a colpire in maniera dura come i mesi scorsi. COVID-19, in Lazio si valuta l'obbligo di mascherine anche all'aperto L'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D'Amato ipotizza la possibilità di rendere obbligatoria la mascherina anche all'aperto. "I Giovani devono comprendere che non è ancora il momento di ... Leggi su blogo

NicolaPorro : #verticeeuropeo, alla fine anche i #paesifrugali hanno portato a casa il risultato. E ora spunta pure il trionfalis… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Lamorgese ai giovani: indossate la mascherina #coronavirus - Max79863712 : RT @Libero_official: 'O i giovani indossano le mascherine o si rischia un nuovo #lockdown': #coronavirus, la #Lamorgese spaventa l'#Italia… - Libero_official : 'O i giovani indossano le mascherine o si rischia un nuovo #lockdown': #coronavirus, la #Lamorgese spaventa l'… - MTestuggini : @Filomen30847137 Con che coraggio la Lamorgese chiede ai giovani di stare attenti e indossare le mascherine? Pensi… -