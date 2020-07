La vita in diretta estate, Serena Bortone ‘minaccia’ Marcello Masi: “Finisci male…” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Serena Bortone ironizza su Marcello Masi È iniziata una nuova settimana di programmazione de La vita in diretta estate, il format pomeridiano di Rai Uno condotto da Marcello Masi e Andrea Delogu.rispetto ai loro predecessori Lorella Cuccarini e Alberto Matano, questa coppia televisiva sembrano andare d’accordo sia davanti che dietro le telecamere. Nell’appuntamento in onda lunedì 20 luglio 2020 i due padroni di casa hanno avuto nello studio 3 del centro Rai di via Teulada Serena Bortone. Quest’ultima dopo aver detto addio ad Agorà, a partire da settembre sulla prima rete alle 14.00, condurrà Oggi è un altro giorno. Si tratta di una nuova trasmissione ... Leggi su kontrokultura

