La Vita in Diretta Estate, Andrea Delogu a piedi nudi: ecco perché (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Vita in Diretta Estate risplende dell’affiatamento e della bravura dei due conduttori, Marcello Masi e Andrea Delogu. Ieri un piccolo incidente in Diretta, niente di che (solo un modo per capire quanto possano essere scomodi i tacchi): saluti finali dopo la puntata, la regia rientra in studio. E Andrea non fa in tempo a rimettersi le scarpe: “C’è stato un errore e non ci hanno avvertito che dovevamo rientrare in Diretta”. Masi scherza: “Ma ti eri tolta pure le scarpe? Ma quanto sono alti quei tacchi?“. I due si scambiano qualche altra battuta, soprattutto sull’orario di fine della puntata del giorno dopo così che Delogu non si faccia “cogliere” di nuovo a ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini: Presidente, se lei porterà in Parlamento, non in diretta su Facebook o in Tv, una qualsiasi proposta di t… - LaMammaN1 : - ArcoraSrl : RT @Primonumero: La Vita in Diretta ‘sbarca’ sul Molise costiero: con Sandra Milo a Termoli e Campomarino - Primonumero : La Vita in Diretta ‘sbarca’ sul Molise costiero: con Sandra Milo a Termoli e Campomarino - rafs410 : Sto recuperando il network di ieri notte, ho perso la diretta della vita ?? #circozzi -