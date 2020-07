La Turchia cerca gas nel Mediterraneo e provoca la Grecia. Erdogan: “Non ci serve il permesso di nessuno” (Di mercoledì 22 luglio 2020) La rotta di 17 navi militari turche in acque greche fa ulteriormente crescere la tensione tra Ankara e Atene. Dopo la trasformazione del museo di Santa Sofia in moschea, un’altra mossa scomposta di Erdogan rischia di far avvicinare i due paesi ad un punto di rottura. La Turchia ha inviato una nave da ricerca Oruc Reis al largo di Kastellorizo, isola greca resa celebre dal capolavoro di Gabriele Salvatores, Mediterraneo. Le indagini turche alla ricerca di gas sono annunciate da oggi sino al 2 agosto, ma la flotta greca è stata messa in allerta dopo la partenza delle fregate turche dalla base navale di Aksaz, che scortano la nave da ricerca. A ciò si aggiungano le continue provocazioni degli F-16 turchi, che invadono lo spazio aereo ellenico sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : La Turchia cerca gas nel Mediterraneo e provoca la Grecia. Erdogan: “Non ci serve il permesso di nessuno” - salvatore_bua : NEL MEDITERRANEO ORIENTALE LA TURCHIA CERCA L’IMPERO. L’ITALIA NE SARÀ ESPULSA - Limes (Povera Patria mia non abbia… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Il presidente dell'#Egitto #Sisi presiede una riunione del Consiglio nazionale di Difesa, cerca una legittimazione a u… - ZaiaMirko1 : RT @MarianoGiustino: Il presidente dell'#Egitto #Sisi presiede una riunione del Consiglio nazionale di Difesa, cerca una legittimazione a u… - MarianoGiustino : Il presidente dell'#Egitto #Sisi presiede una riunione del Consiglio nazionale di Difesa, cerca una legittimazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia cerca La Turchia cerca gas nel Mediterraneo e provoca la Grecia. Erdogan: “Non ci serve il permesso di… Il Fatto Quotidiano La Turchia cerca gas nel Mediterraneo e provoca la Grecia. Erdogan: “Non ci serve il permesso di nessuno”

La rotta di 17 navi militari turche in acque greche fa ulteriormente crescere la tensione tra Ankara e Atene. Dopo la trasformazione del museo di Santa Sofia in moschea, un’altra mossa scomposta di Er ...

Militari egiziani in Libia? Lo scontro con la Turchia e le preoccupazioni Usa

Dopo che il parlamento egiziano ha dato autorizzazione all'uso della forza militare all'estero, salgono le preoccupazioni in Libia, potenziale punto di scontro tra Egitto e Turchia, su cui gli Stati U ...

La rotta di 17 navi militari turche in acque greche fa ulteriormente crescere la tensione tra Ankara e Atene. Dopo la trasformazione del museo di Santa Sofia in moschea, un’altra mossa scomposta di Er ...Dopo che il parlamento egiziano ha dato autorizzazione all'uso della forza militare all'estero, salgono le preoccupazioni in Libia, potenziale punto di scontro tra Egitto e Turchia, su cui gli Stati U ...