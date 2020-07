La storia virale della 16enne afgana che ha ucciso i talebani per vendicare i genitori (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una ragazza afgana di 16 anni ha usato un fucile d’assalto AK-47 per uccidere due dei terroristi talebani responsabili della morte dei suoi genitori. La sua storia e una foto in cui impugna l’arma da fuoco hanno fatto il giro del web e sono diventate virali. Sui social, in tanti hanno complimentato l’adolescente per il suo eroismo e coraggio. Secondo gli ufficiali della provincia afgana di Ghor, i talebani hanno attaccato la casa della famiglia perché il padre era un sostenitore del governo. Quando alcuni militanti sono tornati all’abitazione dopo il primo scontro per vendicare due dei loro militanti, però, sono stati attaccati anche da altri abitanti del villaggio e da alcune forze ... Leggi su giornalettismo

infoitscienza : The Last of Us 2: un video comico che riassume la storia del gioco è diventato virale - GianlucaOdinson : The Last of Us 2: un video comico che riassume la storia del gioco è diventato virale - - GamingToday4 : The Last of Us 2: un video comico che riassume la storia del gioco è diventato virale - myeverthingtae : directionerssss sono stra curiosa perchè ho sempre pensato di seguirli quindi mi approfitto, ma voglio conoscere la… -

Ultime Notizie dalla rete : storia virale Rai Cinema Channel, arriva il corto con Rigillo su una storia commovente di cronaca Il Mattino Coronavirus, la Regione Lazio verso l'obbligo delle mascherine nelle zone della movida

La Regione Lazio è al lavoro su un'ordinanza per rendere obbligatorio l'uso della mascherina quando si verificano condizioni di assembramenti anche all'aperto. In particolare il provvedimento mira a p ...

Perché Orlando Bloom ha il cuore spezzato?

Orlando Bloom ha commosso il web. La star di I pirati dei Caraibi, prossimamente papà, non riesce a ritrovare il suo migliore amico Orlando Bloom, prossimamente (molto prossimamente) futuro papà ha il ...

La Regione Lazio è al lavoro su un'ordinanza per rendere obbligatorio l'uso della mascherina quando si verificano condizioni di assembramenti anche all'aperto. In particolare il provvedimento mira a p ...Orlando Bloom ha commosso il web. La star di I pirati dei Caraibi, prossimamente papà, non riesce a ritrovare il suo migliore amico Orlando Bloom, prossimamente (molto prossimamente) futuro papà ha il ...