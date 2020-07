La storia di Jihad che scala tutti i giorni la parete dell'ospedale per stare vicino alla madre malata di Covid (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sua madre, 73 anni, era stata ricoverata per Covid all'ospedale di Hebron e lui, Jihad Al-Suwaiti, palestinese, le ha voluto stare vicino fino alla fine nonostante le rigide norme anti-contagio. Non ... Leggi su globalist

