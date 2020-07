La storia del ragazzo che si è arrampicato alla finestra dell’Ospedale per vegliare la madre ammalata di Coronavirus (Di mercoledì 22 luglio 2020) La pandemia di Coronavirus si è rivelata molto dolorosa, non solo per i pazienti, ma anche per i loro cari. L’aspetto più terribile è sicuramente l’impossibilità di stare accanto ai malati a causa dei protocolli di sicurezza. Coloro che si arrendono alla malattia, dunque, si spengono da soli, lontano dall’effetto dei propri cari. Ma c’è un ragazzo che si è opposto a questa situazione e che ha fatto di tutto pur di restare il più possibile vicino alla madre malata. La storia di Jihad Al-Suwaiti, un ragazzo di poco più di 30 anni della città palestinese di Beit Awwa in Cisgiordania, ha commosso davvero tutti. Jihad ha scalato ogni notte la parete dell’ospedale dove era ... Leggi su meteoweb.eu

In quattro erano stati denunciati per le scritte anti Erdogan lo scorso ottobre, in quel caso con l’aggravante di aver imbrattato le mura di palazzi di valore storico e artistico.

Città dei Motori. Museo Alfa Romeo, Ardizio “Oro nero del Made in Italy”

“Arese è un luogo fondamentale per noi, non solo perché vi ha sede il museo – spiega ad Italpress Lorenzo Ardizio, curatore del Museo Storico Alfa Romeo -, ma anche perché è conosciuta come la casa di ...

