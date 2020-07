La Siria al voto tra guerra ed emergenza Covid (Di mercoledì 22 luglio 2020) Seggi regolarmente allestiti, con tanto di elettori muniti di mascherina, immagini di ultimi comizi e di manifesti elettorali che anche durante il voto appaiono ben presenti sui muri di diverse città. Si tratta dello scenario visto nelle ultime ore in Siria. Qui nella giornata di domenica si è votato per eleggere il nuovo parlamento, dopo … La Siria al voto tra guerra ed emergenza Covid InsideOver. Leggi su it.insideover

eastwestEU : In #Siria si vota per eleggere il Parlamento. Per le opposizioni all’estero il voto è una farsa perché il regime no… - laboescapes : RT @ANSA_med: Siria:elezioni,irregolarità posticipano diffusione risultati. Voto dovrà essere ripetuto oggi in 5 sezioni elettorali | #ANSA… - ANSA_med : Siria:elezioni,irregolarità posticipano diffusione risultati. Voto dovrà essere ripetuto oggi in 5 sezioni elettora… - MianiAttilio : La svolta del voto in Siria Anche se si delinea una nuova vittoria del partito di Assad - ejlazar : RT @beretta_gio: La Tontolo, una imbecille fascista che parla del voto in Siria...si proprio in Siria, quel paese nelle mani di un sanguina… -

Ultime Notizie dalla rete : Siria voto In Siria si vota per eleggere il Parlamento, e il partito di Assad è favorito AGI - Agenzia Italia Sì alle truppe egiziane in Libia, all’orizzonte lo scontro con i turchi

Roma, 22 luglio 2020, Nena News – Dopo il voto dell’altro giorno della Camera dei rappresentanti ... Sul fronte pro-Gna, non va dimenticato il contributo dei mercenari provenienti dalla Siria: oltre ...

CAOS LIBIA/ “Egitto pronto alla guerra pur di fermare Erdogan e Serraj”

Il parlamento egiziano ha autorizzato il proprio esercito ad invadere la Libia se Tripoli e la Turchia muoveranno su Sirte L’esercito egiziano è autorizzato a entrare in Libia se “verrà minacciata la ...

Roma, 22 luglio 2020, Nena News – Dopo il voto dell’altro giorno della Camera dei rappresentanti ... Sul fronte pro-Gna, non va dimenticato il contributo dei mercenari provenienti dalla Siria: oltre ...Il parlamento egiziano ha autorizzato il proprio esercito ad invadere la Libia se Tripoli e la Turchia muoveranno su Sirte L’esercito egiziano è autorizzato a entrare in Libia se “verrà minacciata la ...