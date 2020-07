La sigaretta Iqos fa meno male? Il parere dell’FDA (Di mercoledì 22 luglio 2020) La sigaretta Iqos fa meno male rispetto alle sigarette tradizionali? A pronunciarsi sulla questione sarebbe stata la Food and Drug Administration (FDA) americana, che avrebbe recentemente autorizzato la commercializzazione delle Iqos di Philip Morris come “prodotto del tabacco a rischio modificato” (Modified-risk tobacco product). Ma cosa significa esattamente? Polmonite chimica: sotto accusa la vitamina E acetato delle sigarette elettroniche La vitamina E acetato delle sigarette elettroniche sarebbe la causa della cosiddetta polmonite chimica. In America è allarme EVALI, con gravi danni da svapo. L’autorizzazione da parte della FDA conferma che il dispositivo può essere commercializzato con la dicitura di prodotto "ad ... Leggi su blogo

Una decisione che attesta quanto IQOS sia un prodotto profondamente diverso rispetto alle sigarette e rappresenti una scelta migliore per i fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare, ...

FDA, IQOS in vendita negli States come prodotto a “modificata esposizione”

Il Tabacco riscaldato di Philip Morris convince la Food and Drug Administration: primo prodotto della sua categoria a ricevere il riconoscimento di “modificata esposizione”. Cerchiamo di capirne di pi ...

