La Sardegna pronta a riesumare Asl e Province soppresse (Di mercoledì 22 luglio 2020) AGI In Sardegna il Consiglio regionale si prepara a ripristinare prima della pausa estiva Asl e Province. Dopo le leggi d'emergenza per la crisi post Covid-19, la maggioranza di centrodestra sardo-leghista alla guida della Regione intende procedere con alcuni dei capisaldi del programma con cui ha vinto le elezioni l'anno scorso. Comincerà giovedì prossimo nella Prima commissione (Autonomia) consiliare l'esame dei 13 articoli del testo unificato destinato a moltiplicare, di nuovo, gli enti intermedi. Nella proposta si riesumano Gallura, Ogliastra e Sulcis-Iglesiente, da aggiungere a Sud Sardegna, Nuoro e Oristano, e si istituisce la Città metropolitana di Sassari, accanto a quella di Cagliari. Tornano, quindi, le Province soppresse, con ... Leggi su agi

vivere_sardegna : Parco Geominerario: pronta nuova candidatura all'Unesco - GarauPina : RT @AnsaSardegna: Parco Geominerario: pronta nuova candidatura all'Unesco. Si punta a sinergia con gli altri parchi e sostegno Regione #ANS… - AnsaSardegna : Parco Geominerario: pronta nuova candidatura all'Unesco. Si punta a sinergia con gli altri parchi e sostegno Region… - GarauPina : RT @AnsaSardegna: I manager a scuola per avvicinare giovani a mondo imprese. Federmanager pronta a ripartire con i corsi negli istituti sar… - MartaDj1 : RT @AnsaSardegna: I manager a scuola per avvicinare giovani a mondo imprese. Federmanager pronta a ripartire con i corsi negli istituti sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna pronta

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

AGI In Sardegna il Consiglio regionale si prepara a ripristinare prima della pausa estiva Asl e Province. Dopo le leggi d'emergenza per la crisi post Covid-19, la maggioranza di centrodestra ...La preoccupazione è reale e gli interventi non più rimandabili. Per il deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis l’attuale impasse del governo di fronte al pericolo di infiltrazioni mafiose in Sardegn ...