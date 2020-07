La retorica di Trump smontata dalla mascherina (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Foto: Alex Edelman/Afp via Getty Images)Quando i contagi da Sars-Cov-2 nel mondo superano quota 15 milioni, tre volte più del numero di influenze registrate ogni anno, con oltre 616mila vittime ufficiali in sette mesi (ma chissà quante sono davvero) Donald Trump si arrende. Nulla di che, ovviamente: rimane pur sempre impegnato a cancellare l’epidemia dalla vita dei suoi cittadini, mentre quelle vite si spengono. Ma per la prima volta raccomanda l’uso della mascherina. Mettendo si spera fine alla triste sceneggiata dei leader che non si piegano al virus iniziata col britannico Boris Johnson – contagiato, in condizioni piuttosto gravi, e convertitosi alla teoria del lockdown – proseguita col brasiliano Jair Bolsonaro, finito anche lui fra i positivi, e col presidente Usa sempre sullo sfondo. ... Leggi su wired

Almeno 14 persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un’agenzia di pompe funebri nel South Side di Chicago durante un funerale. Secondo le ricostruzioni della polizia della città, i colpi di arm ...

Esauritasi la retorica del muro e sgonfiatasi l'enfasi del boom economico a causa dell'emergenza virus, Trump ha quindi deciso di puntare tutte le carte su un altro dei suoi mantra: 'Law and Order'. L ...

