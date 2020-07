La Reggiana torna in serie B, migliaia di tifosi in festa nella notte: maxi assembramento fuori dallo stadio [FOTO] (Di giovedì 23 luglio 2020) E’ una notte di grande festa a Reggio Emilia per la promozione della Reggiana in serie B, dove la squadra emiliana torna ben 21 anni dopo l’ultima volta. La compagine amaranto ha battuto 1-0 il superfavorito Bari nella finale dei playoff di serie C, ed è la quarta promossa nella serie cadetta dopo le vincenti dei tre gironi, Monza, Vicenza e Reggina. I tifosi della Reggiana, che non hanno potuto assistere al match che si è disputato a porte chiuse, hanno preso d’assalto il Mapei Stadium dopo il triplice fischio finale ed è iniziata la grande festa, che prosegue nella notte. In realtà alcuni gruppi di ... Leggi su meteoweb.eu

