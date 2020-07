La protesta scende in piazza: "Basta finanziamenti alla Guardia costiera libica" (Di mercoledì 22 luglio 2020) "I sommersi e i salvati": Manconi e Saviano lanciano una raccolta di firme anche contro i centri di detenzione e per l'apertura di corridoi umanitari. Manifestazione lunedì 27 luglio a Roma Leggi su repubblica

chinafiles : Anche in Indonesia si scende in piazza, ma contro l’assunzione di manodopera cinese da parte di alcune aziende che… - xposeidone : RT @LucyMilano92: Comunque alla base di tutti i problemi italiani c'e' un popolo che non reagisce, che non scende in piazza e non protesta… - LucyMilano92 : Comunque alla base di tutti i problemi italiani c'e' un popolo che non reagisce, che non scende in piazza e non pro… - xblunotte : Migranti infetti, in Calabria pure il Pd scende in piazza contro il governo - 8020Tizio : RT @magicaGrmente22: Risolvere i problemi è spostarli un po' più in la. Ottimo. Migranti infetti, in Calabria pure il Pd scende in piazza… -

L’allargamento oltre i limiti del centro storico danneggerà irrimediabilmente le attività economiche già in difficoltà".

La protesta scende in piazza: "Basta finanziamenti alla Guardia costiera libica"

Il titolo dell’appello è “I sommersi e i salvati”. Chiede di bloccare i finanziamenti alla Guardia costiera libica. Lo hanno ideato Luigi Manconi e Roberto Saviano. Perché quella foto, il cadavere di ...

Il titolo dell'appello è "I sommersi e i salvati". Chiede di bloccare i finanziamenti alla Guardia costiera libica. Lo hanno ideato Luigi Manconi e Roberto Saviano. Perché quella foto, il cadavere di ...