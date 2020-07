La protesta dei sindaci del Cratere contro le Fonderie Pisano (VIDEO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 16 i sindaci della zona del Cratere che questa mattina hanno pacificamente presidiato la sede di Confindustria Salerno dove era in corso da parte dell’ingegnere Ciro Pisano delle Fonderie Pisano di Salerno la presentazione del progetto di delocalizzazione e della nascita di un nuovo stabilimento nella zona industriale del Comune di Buccino. Con Nicola Parisi, primo cittadino di Buccino c’erano tra gli altri Mino Pignata di Oliveto Citra, Roberto Luongo di Campagna, il sindaco di Auletta, Contursi, Valva, Caggiano, Santomenna, il vice sindaco di Colliano. Tutti si sono trovati d’accordo nel protestare contro una decisione che hanno definito imposta dall’alto, senza ascoltare il ... Leggi su anteprima24

