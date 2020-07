La prima ministra neozelandese ha rimosso un suo ministro perché ha avuto una relazione con un membro del proprio staff (Di mercoledì 22 luglio 2020) La prima ministra neozelandese Jacinda Ardern il 23 luglio ha detto di aver rimosso il ministro dell’Immigrazione del suo governo Iain Lees-Galloway per aver avuto una relazione con un membro del suo staff. Ardern ha dichiarato che Lees-Galloway ha avuto Leggi su ilpost

La prima ministra neozelandese Jacinda Ardern il 23 luglio ha detto di aver rimosso il ministro dell’Immigrazione del suo governo Iain Lees-Galloway per aver avuto una relazione con un membro del suo ...

La prima ministra neozelandese Jacinda Ardern il 23 luglio ha detto di aver rimosso il ministro dell'Immigrazione del suo governo Iain Lees-Galloway per aver avuto una relazione con un membro del suo ...