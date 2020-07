La prima lettera di Morgan all’asta: la vendetta di Jessica Mazzoli pronta per il miglior offerente (Di mercoledì 22 luglio 2020) Jessica Mazzoli sta vendendo la prima lettera di Morgan all'asta. Lo apprendiamo dalle stories pubblicate su Instagram dall'ex fidanzata di Marco Castoldi, con il quale aveva iniziato una relazione quando il cantautore era giudice di X Factor. Ora Jessica vuole disfarsi di quel messaggio d'amore e annuncia che l'oggetto è a disposizione del miglior offerente, altrimenti verrà spedito subito a chiunque sia disposto a pagare 5 euro senza perdere troppo tempo con le offerte. La loro storia d'amore è si è conclusa a 3 mesi dalla nascita della piccola Lara e oggi, a quanto pare, Jessica vuole voltare definitivamente pagina mettendo la prima lettera di ... Leggi su optimagazine

ubriskaiate : @sonotuastyles - cinque perde). se ti sembra che quello prima di te abbia sparato una lettera a caso puoi dirgli 'n… - ubriskaiate : @sonotuastyles Porco ci si mette in cerchio, il primo pensa a una parola e dice la prima pettera, quello dopo deve… - clarence_von : @Resenzatrono Sottoscrivo dalla prima all'ultima lettera - chiarastufano : RT @plasticplantss: leggi la prima lettera di ogni emoji ???????????????????? - Gdgblck : RT @GognaBlog: Divertente racconto di Topher Donahue della prima salita in libera della parete est del Fitz Roy. #arrampicatalibera #FitzRo… -

Ultime Notizie dalla rete : prima lettera

OptiMagazine

Una delle peculiari grandezze del cinema di Charlie Chaplin è stata quella di aver ragionato, in tempo reale, sulle disgrazie abbattutesi improvvisamente in quei tempi sul mondo. In “Charlot soldato” ...Canistro. Dopo la revoca delle deleghe da vice sindaco da parte del primo cittadino, Angelo Di Paolo, Erika Doto decide di lasciare anche il consiglio comunale. Con una lettera a Di Paolo la Doto ha r ...