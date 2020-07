La «polmonite sconosciuta» in Kazakistan è molto probabilmente Covid-19 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tra le conseguenze della pandemia da Covid-19 c’è la consapevolezza, arrivata a poco a poco in tutto il mondo, che un’emergenza sanitaria di proporzioni globali non è solo possibile, ma anche un’eventualità estremamente concreta – e imprevedibile. Questa nuova sensibilità ha dato forza a un filone di discussione non esattamente inedito, ma parecchio attuale: la paura di nuove malattie. L’esempio più recente è rappresentato dalla notizia di un presunto focolaio di polmonite sconosciuta in Kazakistan, di cui ha parlato per la prima volta l’ambasciata cinese nel Paese il 9 luglio. La notizia è stata poi ripresa sui media cinesi controllati dal regime ed è finita rapidamente sui principali mezzi d’informazione ... Leggi su facta.news

Coronavirus, 'accuse alla Cina frutto di malinteso'

Coronavirus, 'le accuse a Pechino sono frutto di malintesi'

