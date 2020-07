La poesia di Edoardo Mapelli Mozzi per Beatrice di York letta in chiesa dalla suocera (Foto) (Di mercoledì 22 luglio 2020) La poesia che Edoardo Mapelli Mozzi ha dedicato alla principessa Beatrice di York nel giorno del matrimonio è un altro momento romantico che purtroppo non abbiamo potuto seguire (Foto). Non c’è dubbio che lo scorso fine settimana abbiamo perso un momento magico, non abbiamo vissuto il royal wedding di Beatrice ed Edoardo ma con il passare dei giorni e venendo a conoscenza dei dettagli comprendiamo che la favola c’è stata davvero, nonostante tutto, nonostante le pochissime persone intorno agli sposi. “Il tuo cuore lo porto con me” è la poesia che lo sposo ha dedicato alla dolce Beatrice il giorno delle nozze. A leggere i versi in chiesa ... Leggi su ultimenotizieflash

infoitcultura : Edoardo Mapelli Mozzi e la poesia per Beatrice di York: «Il tuo cuore lo porto con me» - VanityFairIt : I conte ha condiviso una nuova foto del loro royal wedding, accompagnata da una bellissima dedica...… - lamentocontinuo : Ennesima foto del tramonto sul mio ig solo per spam mare la poesia di Cummings letta durante il matrimonio di Beatrice ed Edoardo - vogue_italia : Il dolce omaggio di un marito innamorato: Edoardo Mapelli Mozzi svela tre foto inedite delle nozze e dedica a Beatr… -

Ultime Notizie dalla rete : poesia Edoardo Edoardo Mapelli Mozzi e la poesia per Beatrice di York: «Il tuo cuore lo porto con me» Vanity Fair Italia La poesia di Edoardo Mapelli Mozzi per Beatrice di York letta in chiesa dalla suocera (Foto)

La poesia che Edoardo Mapelli Mozzi ha dedicato alla principessa Beatrice di York nel giorno del matrimonio è un altro momento romantico che purtroppo non abbiamo potuto seguire (foto). Non c’è dubbio ...

Amat, il calendario estivo dopo la lunga pausa per il Coronavirus. Tanti eventi nel Piceno

In un periodo che sembrava condannare lo spettacolo dal vivo ancora per molti mesi all’oblio, la Regione Marche su iniziativa di AMAT – circuito multidisciplinare di teatro, musica, danza e circo cont ...

La poesia che Edoardo Mapelli Mozzi ha dedicato alla principessa Beatrice di York nel giorno del matrimonio è un altro momento romantico che purtroppo non abbiamo potuto seguire (foto). Non c’è dubbio ...In un periodo che sembrava condannare lo spettacolo dal vivo ancora per molti mesi all’oblio, la Regione Marche su iniziativa di AMAT – circuito multidisciplinare di teatro, musica, danza e circo cont ...