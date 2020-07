La nuova maglia della Roma per il 2020/2021 (Di mercoledì 22 luglio 2020) È l'ultima prodotta da Nike, si rifà a quella usata a fine anni Settanta, disegnata da Piero Gratton e soprannominata "ghiacciolo" Leggi su ilpost

OfficialASRoma : ?????? La nostra nuova maglia è disponibile da oggi online e presso gli #ASRoma Store! ?? - OfficialASRoma : ??ROMA??AMOR?? La nostra nuova maglia ?????? #ASRoma - ASRomaFemminile : ??ROMA??AMOR?? La nostra nuova maglia ?????? Acquistala ora - AhernandezS89 : RT @OfficialASRoma: ?????? La nostra nuova maglia è disponibile da oggi online e presso gli #ASRoma Store! ?? - ciccia61 : RT @OfficialASRoma: ??ROMA??AMOR?? La nostra nuova maglia ?????? #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : nuova maglia

Maglia speciale della Roma per la nuova stagione, a richiamare quella del 1979-1980 che veniva soprannominata come la divisa del 'ghiacciolo'.CHINEDU OGBENNA OSIMHEN – Prosegue senza sosta la trattativa del Napoli per portare nel capoluogo campano Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano classe 1998 lascerà il Lille dopo una sola stagione. Co ...