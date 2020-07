La nuova crisi ancora in corso non farà che aggravare il nostro ascensore sociale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Entro la fine del 2020 la disoccupazione nei Paesi Ocse raggiungerà livelli record a causa della crisi attuale e si attesterà al 9,4% nel quarto trimestre. Nel nostro Paese i dati ci dicono che la situazione è addirittura peggiore: a fine 2020 la disoccupazione dovrebbe raggiungere il 12,4%. A pagarne maggiormente le conseguenze saranno sempre, e in ogni caso, le giovani generazioni che rischiano di vedere peggiorare le proprie condizioni lavorative.Una nota positiva in questi ultimi giorni, tuttavia, c’è: l’Italia porta a casa un successo straordinario con l’accordo raggiunto sul Recovery Fund. Ma per cambiare davvero volto al Paese è indispensabile che i 209 miliardi vengano immediatamente utilizzati per avviare nuove riforme e maggiori investimenti in infrastrutture materiali e immateriali, in ... Leggi su huffingtonpost

c_appendino : Per anni è stata una delle edicole di Porta Palazzo. Poi, complice la crisi del settore, la vedevamo con le saracin… - Chiatamone57 : RT @CervedGroup: Un’analisi condotta sui bilanci delle #PMI indica che più di un terzo delle 156 mila società analizzate (60 mila unità sec… - galfort2 : OGGIeDOMANI Stefano Feltri La nuova solidarietà di A.Merkel La crisi Covid ha generato un capovolgimento della pol… - CervedGroup : Un’analisi condotta sui bilanci delle #PMI indica che più di un terzo delle 156 mila società analizzate (60 mila un… - GiampsMazzilli : Buongiorno @RobChinchero, Giorgio Terruzzi parla di una nuova Spy Story contro Ferrari...rumor vero oppure no? -

Ultime Notizie dalla rete : nuova crisi Come la Turchia sta scivolando verso una nuova grave crisi finanziaria InvestireOggi.it La nuova crisi ancora in corso non farà che aggravare il nostro ascensore sociale

Una condizione che probabilmente la nuova crisi ancora in corso non farà che aggravare. D’altronde le previsioni sulla disoccupazione giovanile in Italia sono sempre più allarmanti e mostrano con ...

Fnomceo in pressing sul Governo: “Subito un provvedimento per specializzare tutti i medici”

Fondi che, secondo Anelli, vanno investiti in maniera prioritaria sulla sanità, per non farci trovare nuovamente impreparati da una possibile recrudescenza dell’epidemia di Covid-19 o da altre ...

Una condizione che probabilmente la nuova crisi ancora in corso non farà che aggravare. D’altronde le previsioni sulla disoccupazione giovanile in Italia sono sempre più allarmanti e mostrano con ...Fondi che, secondo Anelli, vanno investiti in maniera prioritaria sulla sanità, per non farci trovare nuovamente impreparati da una possibile recrudescenza dell’epidemia di Covid-19 o da altre ...