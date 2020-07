La moda è come un sogno. Così sfila il bianco Valentino - (Di mercoledì 22 luglio 2020) Daniela Fedi Un progetto digitale nato da un dialogo tra il direttore creativo Pierpaolo Piccioli, e l'artista Nick Knight L'uscita dal regno del sogno è a metà strada tra un pugno e una carezza come tutto ciò che ha scritto Pier Paolo Pasolini. Dalle insondabili profondità del nero digitale emergono una alla volta le parole della frase: «Non vogliamo essere subito già così senza sogni». Sembra scritta oggi, o meglio nei tristi giorni del lockdown e invece è tratta da Lettere Luterane, una raccolta di articoli del 1975, l'anno della morte di Pasolini. Siamo avvolti in un buio quasi tangibile, incantati dalle immagini appena viste ma anche scossi da questa verità quando si accendono le luci e in scena compaiono 15 gigantesche figure femminili tutte vestite di ... Leggi su ilgiornale

