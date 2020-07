La ministra Lamorgese si appella ai giovani: 'Usate la mascherina' (Di mercoledì 22 luglio 2020) "I giovani devono comprendere che non è ancora il momento di abbassare la guardia". Lo afferma il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che ha ribadito l'esortazione ad autoimporsi l'uso della ... Leggi su globalist

Open_gol : L’appello di Sea Watch a Lamorgese: «Il governo smetta di accanirsi contro di noi». E l’accusa: «Le nostre denunce… - fanpage : L'avvertimento della Ministra #Lamorgese #mascherine - Agenzia_Ansa : La ministra dell'Interno #Lamorgese a #Tripoli incontra #Serraj e parte del governo libico. 'Via i #migranti dai ce… - TheCrusadery : RT @EnricaGaletti: @stopcensurainfo @TheCrusadery Il sindaco che l altro giorno perdeva le brave con la Lamorgese ora che fa? È felice del… - LupoAlexandros : @GiancarloDeRisi Succederà. Con #Lamorgese l'Italia è diventata l'unico porto europeo di scarico dei clandestini. I… -

Ultime Notizie dalla rete : ministra Lamorgese

Tamponi per tutti i migranti che sbarcano in Sicilia. Lo ha garantito il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese al question time alla Camera sottolineando che da parte del governo c'è la "massima e c ...Da ciò è nata un'interlocuazione con il Governo, quanto con il ministro Lamorgese che con il prefetto di Bari, ed ho sottolineato la necessità di avere queste navi per la quarantena in mare. Spero ...