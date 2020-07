La Meloni boccia Imagine di Lennon: “E’ l’inno dell’omologazione mondialista” (Video) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug – Secondo Susanna Ceccardi, europarlamentare e candidata della Lega in Toscana, la canzone Imagine di John Lennon è un «inno marxista», ed è proprio per questo motivo che l’ex sindaco di Cascina ha esortato i bambini del suo Comune a non cantarla. E Giorgia Meloni, intervistata da Luca Telese alla trasmissione In Onda su La7 e chiamata ad esprimere un’opinione sul tema, si dichiara d’accordo: «Non è una canzone il cui testo mi appassioni. Dice che non ci siano le religioni, che non ci siano le nazioni… è l’inno dell’omologazione mondialista. Io francamente sto da un’altra parte, per me l’identità è un valore», ha spiegato. «Poi è una bellissima canzone, se uno non capisse l’inglese e ... Leggi su ilprimatonazionale

