La mascherina intelligente che traduce in otto lingue (Di mercoledì 22 luglio 2020) La mascherina intelligente C-Face (foto: www.donutrobotics.com)La mascherina, fedele alleata nella lotta al Covid-19, potrebbe trasformarsi in un esperto di traduzione simultanea. Una start-up giapponese specializzata in robotica, infatti, ne ha ideata una intelligente, che dialoga con la smartphone e permette di tradurre le parole che si pronunciano in ben otto lingue. Il progetto della Donut Robotics, chiamato C-Face e definito la “prima maschera intelligente al mondo”, era allo studio già prima della pandemia da coronavirus. Ma adesso che l’uso delle protezioni per il volto è aumentato in modo esponenziale, è cresciuto anche l’interesse per il prodotto. Fatta di plastica bianca, la ... Leggi su wired

De Luca: «Se i contagi crescono, tornerà obbligatoria la mascherina all’aperto»

«Diventerà inevitabile» l’uso della mascherina anche all’aperto se fosse «una ... dobbiamo governare questi mesi con intelligenza e prudenza», ha concluso.

