La mamma viene ricoverata in ospedale, il poliziotto si prende cura della figlia allattandola (Di mercoledì 22 luglio 2020) La mamma si sente male e va in ospedale , un poliziotto si prende cura della figlia piccola . Un'immagine quella divulgata dalla Questura di Napoli che sta facendo il giro del web. Vista la difficoltà ... Leggi su leggo

cliffoaths : Nel ristorante dove lavoro viene spesso una famiglia con un bimbo di 6 anni, non è la prima volta che i miei colleg… - revsarms : Ho dovuto dire a mia mamma che al 99% non riesco a scendere di nuovo ad agosto e che quindi probably ci vediamo a N… - defyingravitee_ : @acciodiangelo mamma mia finalmente vedrò il mio bambino MI VIENE DA PIANGERE - gieffeci71 : RT @PediatriaOggi: Napoli, la mamma è in ospedale e il poliziotto le accudisce la figlia. La mamma viene portata all'ospedale. Mentre si so… - GRAZMORGANGRACE : RT @PediatriaOggi: Napoli, la mamma è in ospedale e il poliziotto le accudisce la figlia. La mamma viene portata all'ospedale. Mentre si so… -