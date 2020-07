La mamma di Belen Rodriguez smette di seguire Stefano de Martino sui social: ecco perché (VIDEO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un'altra tegola cade sulla già intricata questione Belen Rodriguez/Stefano de Martino. Stavolta a distanziare ancor di più la coppia è un defollow sui social contro l'ex della showgirl argentina. Ad aver preso la decisione non è una persona qualsiasi ma niente meno che la madre di Belen, Veronica Cozzani.Per risalire al perché del 'click' sul defollow bisogna andare a scovare cosa è accaduto nell'ultima puntata di Made in Sud, la trasmissione comica della prima serata di Rai 2 condotta per l'appunto da Stefano de Martino e Fatima Trotta.La mamma di Belen Rodriguez smette di seguire Stefano de ... Leggi su blogo

infoitcultura : Belen Rodriguez, nuova frecciatina all’indirizzo di Stefano De Martino? Intanto la mamma della showgirl… - blogtivvu : Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi si lanciano frecciatine? Intanto mamma Veronica smette di seguire Stefano De Mar… - zazoomblog : Belen Rodriguez nuova frecciatina all’indirizzo di Stefano De Martino? Intanto la mamma della showgirl… - #Belen… - infoitcultura : Belen Rodriguez | la mamma di Antinolfi rivela i retroscena della relazione | “Tutto merito mio” - infoitcultura : Belen Rodriguez: la mamma di Antinolfi parla del loro legame -