La Lega, che accusa il governo di pensare prima al calcio e poi alla scuola, chiede la riapertura degli stadi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Finito un tormentone, si parte con un altro. Ed è così che la Lega, dopo aver attaccato il governo per aver pensato prima al calcio che alla scuola, presenta un’interrogazione parlamentare nei confronti del ministro Vincenzo Spadafora per chiedere la riapertura stadi per le ultime giornate di questa stagione. Lo ha dichiarato il deputato del Carroccio Daniele Belotti, citando il protocollo stilato dalla Lega calcio nelle scorse settimane. Ma dal governo, come detto dallo stesso capo del Ministero dello Sport, ha già deciso che tribune, gradinate e curve riapriranno solo nella prossima stagione. LEGGI ANCHE > Il pessimo spettacolo ... Leggi su giornalettismo

matteosalvinimi : #Salvini: oggi tutti festeggiano, da Rutte a Monti... Chi combatte per il bene degli italiani ha il sostegno della… - riotta : Ho criticato #Rutte e gli olandesi per il loro provinciale ostruzionismo al vertice europeo ma quando dicono che la… - matteosalvinimi : Mentre Lamorgese non riesce a controllare decine di immigrati che scappano dai centri di accoglienza, dove c’è la L… - fabio_tiberia : @ArturoP66023286 se controlli lo statuto della Lega ti viene la pelle d'oca.. aggiornamento novembre 2018, c'è scri… - piergrand32 : @mara02835029 altrttanto ol particolare che unisce (volevo scrivere che lega e ho soprasseduto) -