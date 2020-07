La Juve sogna Haaland: contatti avviati con Raiola. La posizione del Borussia Dortmund (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il possibile addio di Gonzalo Higuain ha dato il via alla ricerca di un attaccante in casa Juventus. Tanti i nomi sulla lista del direttore sportivo Fabio Paratici: tra Arkadiusz Milik del Napoli e Raul Jimenez del Wolverhampton spunta Erling Haaland. Il classe 2000 è un'autentica rivelazione, in grado di esplodere al Salisburgo e confermarsi in soli sei mesi al Borussia Dortmund, senza accusare pressioni e difficoltà di adattamento. Un predestinato che non resterà a lungo in Germania per... Leggi su 90min

TMit_news : Con l'U17 statunitense 🇺🇸 ha duettato con Giovanni Reyna e ora sogna di raggiungere il connazionale in Europa.

Clamoroso a Milan, salta Rangnick. L’ex allenatore del Lipsia sembrava ufficiale tanto da muoversi già come vero e proprio direttore sportivo dei rossoneri. La notizia improvvisa arriva dalla Germania ...

Immobile 30 in stile Ronaldo ma per la Scarpa serve la lode

«Siamo trenta pari». Poi un enorme sorriso. Immobile lo fa con la naturalezza di quando calciava il pallone nei campetti di pozzolana. Con lo stesso carattere di quando, espulso in una gara della Nazi ...

