La “Gomorra” di Piacenza: una caserma degli orrori tra schiaffi, pianti e minacce – L’audio e le foto choc (Di mercoledì 22 luglio 2020) «Minchia, adesso ti devo raccontare quello che ho combinato, ho fatto un’associazione a delinquere, ragazzi». Iniziano così le intercettazioni choc della Procura di Piacenza che mostrano come dieci carabinieri (5 in carcere, 1 ai domiciliari, 3 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e 1 con obbligo di dimora) avessero creato un vero e proprio sistema basato principalmente sul traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Costi quel che costi, con qualsiasi mezzo e senza guardare in faccia a nessuno. Il pusher insanguinato L’arresto di un presunto pusher «Ragazzi, prendetegli lo scottex che abbiamo nella palestra così si pulisce» dicono i militari riferendosi al fermo di un presunto pusher. I fatti risalgono al 27 marzo 2020 e l’uomo, come si vede dalle immagini, è ... Leggi su open.online

