La “Gomorra” dei carabinieri di Piacenza tra spaccio e pestaggi: “Non arriveranno mai a noi, ho fatto un’associazione a delinquere” (Di mercoledì 22 luglio 2020) C’era la “piramide” dello spaccio, c’erano i pestaggi, gli arresti illegali e le estorsioni a suon di botte. “Uno l’ho fracassato, si è proprio pisciato addosso”, raccontava al telefono uno dei carabinieri arrestati a Piacenza. Per dirla con le parole della procuratrice Grazia Pradella, nella caserma di via Caccialupo “non c’era nulla di lecito” e uno dei militari finiti in carcere aveva “un atteggiamento in stile Gomorra”. Le intercettazioni captate dagli investigatori della Guardia di Finanza raccontano uno spaccato di criminalità che girava attorno al gruppo di dieci carabinieri – cinque dei quali finiti in cella, uno ai domiciliari, 3 con obbligo di presentazione polizia giudiziaria e uno per il quale ... Leggi su ilfattoquotidiano

