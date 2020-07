La finale di Coppa di Francia Psg-Saint Etienne in diretta esclusiva su Sportitalia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Grande serata di calcio internazionale, venerdì 24 luglio, su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560). Dopo oltre quattro mesi di stop, ecco la finale della Coppa di Francia tra i campioni di Francia del Psg e il Saint Etienne rivelazione della stagione. Un appuntamento … L'articolo La finale di Coppa di Francia Psg-Saint Etienne in diretta esclusiva su Sportitalia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Ultime Notizie dalla rete : finale Coppa La finale di Coppa di Francia Psg-Saint Etienne in diretta esclusiva su Sportitalia Calcio e Finanza Final 8 Europa League: il nuovo calendario di agosto

L’Europa League sta per conoscere stravolgimenti importanti, al pari della Champions. Le squadre che sembravano meno preparate a marzo potranno trovare con la nuova formula delle soluzioni efficaci pe ...

Napoli, Massimo Ugolini su Matteo Politano: “Non è stato facile il suo inserimento”

Matteo Politano si sta prendendo il Napoli. Conteso tra la Roma e gli azzurri, a gennaio l’esterno è giunto all’ombra del Vesuvio fornendo un’alternativa di tutto rispetto ai titolarissimi. Lo stop de ...

