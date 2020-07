La fiamma si è spenta? Il mistero della Weapon Skin di Valorant (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ne avevamo già parlato tempo fa della Elderflame, una delle più belle Weapon’s Skin mai fatte per un videogioco del mondo degli Esports, in questo caso per il capolavoro di Riot Games, uno dei re degli FPS (insieme a Counterstrike:Global Offensive), ovvero Valorant. Questa Weapon’s Skin, chiamata “Elderflame“, trasformava le armi di ogni agente in un magnificente drago sputafuoco, con tutto un contorno metallico, come se fosse un antico manufatto dal potere senza confine, andando a ricordare capolavori come Diablo o World of Warcraft. Oggi, a quanto pare, tale fiamma si sta spegnere e i motivi, purtroppo, sono sotto l’occhio di tutti e soprattutto, dei loro portafogli che urlano pietà. La Skin è ... Leggi su esports247

esports247_it : La fiamma si è spenta? Il mistero della Weapon Skin di Valorant - n_e_s_s_uno : RT @KamasDg: ?? “L’amore è una cosa strana, e quanto facilmente ne smarriamo la calda fiamma! La fiamma è spenta, e resta il fumo, che riem… - AnnaRDelorenzo : RT @KamasDg: ?? “L’amore è una cosa strana, e quanto facilmente ne smarriamo la calda fiamma! La fiamma è spenta, e resta il fumo, che riem… - AlessiaSLorenzi : RT @KamasDg: ?? “L’amore è una cosa strana, e quanto facilmente ne smarriamo la calda fiamma! La fiamma è spenta, e resta il fumo, che riem… - KamasDg : ?? “L’amore è una cosa strana, e quanto facilmente ne smarriamo la calda fiamma! La fiamma è spenta, e resta il fum… -

Ultime Notizie dalla rete : fiamma spenta Pasta rucola e ceci | Un ricco e gustoso primo piatto RicettaSprint Spento l'incendio nella cattedrale di Nantes, la Procura: "È stato doloso"

È stato spento l'incendio nella cattedrale di Nantes e la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per 'incendio doloso', come ha annunciato il procuratore Pierre Sennes secondo il quale tre in ...

La Fiamma Torrese riparte dal capitano Dora Sollo

Le atlete ed i roster sono in preparazione, acquisti e conferme riempiono le pagine internet di settore e la Fiamma Torrese Volley, che non si è mai spenta, ha lavorato anche nei periodi più bui per ...

È stato spento l'incendio nella cattedrale di Nantes e la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per 'incendio doloso', come ha annunciato il procuratore Pierre Sennes secondo il quale tre in ...Le atlete ed i roster sono in preparazione, acquisti e conferme riempiono le pagine internet di settore e la Fiamma Torrese Volley, che non si è mai spenta, ha lavorato anche nei periodi più bui per ...