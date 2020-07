La donna senza volto torna oggi su Real Time (gallery) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tra i tanti Reality “particolari” trasmessi da Real Time, troveremo da questa sera anche La donna senza volto, in onda in seconda serata sùbito dopo L’uomo dai testicoli enormi e L’uomo senza pene. Si tratta della storia di Tambu Makinzi, modella di 27 anni di Città del Capo colpita da una rara forma di cancro alle ossa. Dopo aver iniziato ad accusare frequenti mal di testa che le impedivano anche di restare in piedi, è avvenuta la terribile scoperta. In poco tempo le sue condizioni sono peggiorate al punto che il cancro le ha divorato l’intero visto. Poi l’incontro con il professor Iain Hutchison, che si occupa della prevenzione e delle malattie del viso, che le ha rimosso il tumore e, con un intervento durato ... Leggi su ascoltitv

