La denuncia: 'Niente accesso all'erogazione della cassa integrazione per i lavoratori della Panoramica' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Niente accesso all'erogazione della cassa integrazione per i lavoratori de 'La Panoramica srl'. Lo denuncia arriva da un gruppo di autisti dopo aver appreso da qualche giorno 'che l'azienda ha ... Leggi su chietitoday

adrijan_79 : @aAnnanka Io sono autotrasportatore è non voglio scrivere niente perché potrei beccare una denuncia ?????? - gab74346938 : @flaviariccitel2 eh si,ora stanno in coma sulla riva,i genitori parlano di denuncia ma niente di importante credo - ekuonews : Villa Pavone: praticamente non funziona niente. Il Comitato denuncia la totale assenza dell'amministrazione - poicipenso4 : @govtohell @erostanca @BambinoPazzo3 @stopuomini Il fatto che tu non ci veda niente di male è eticamente giusto, ma… - Gabri_Benci : @picchina Devi chiamare i vigili. L’amministratore non può fare niente , altrimenti è passibile di denuncia per vio… -

Ultime Notizie dalla rete : denuncia Niente La denuncia: "Niente accesso all’erogazione della cassa integrazione per i lavoratori della Panoramica” Chietitoday Cosa si sa della storia dei carabinieri arrestati a Piacenza

domanda il carabiniere, “Cosa? (rumore di un colpo)”, “Non hai capito niente?”, “Va bene!”, “Ok?”, “Ok”, “Questo è il primo della giornata, ok?”, continua il carabiniere, “Va bene”, “Siediti là e non ...

Spinoza, battaglia antifideistica

Quella che si combatte in Europa nel diciassettesimo secolo – e in particolare ad Amsterdam, dove una generazione di scienziati e nuovi filosofi, tra cui Bento (o Baruch, o Benedetto) Spinoza, mette l ...

domanda il carabiniere, “Cosa? (rumore di un colpo)”, “Non hai capito niente?”, “Va bene!”, “Ok?”, “Ok”, “Questo è il primo della giornata, ok?”, continua il carabiniere, “Va bene”, “Siediti là e non ...Quella che si combatte in Europa nel diciassettesimo secolo – e in particolare ad Amsterdam, dove una generazione di scienziati e nuovi filosofi, tra cui Bento (o Baruch, o Benedetto) Spinoza, mette l ...