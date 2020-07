La Decisione dell’Imprenditore: 300 Euro di Bonus in Più al Mese ai Dipendenti che Faranno Figli (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’imprenditore di Monopoli Vitantonio Colucci fondatore della Plastic Free erogherà 300 Euro in busta paga ai Dipendenti che Faranno Figli, per lui lo stato non investe abbastanza sui cittadini. Ogni dipendente che avrà un Figlio (a partire dal giugno 2019) verranno aggiunti 300 Euro per ogni Mese di stipendio, questa è la Decisione di Vitantonio Colucci, imprenditore dal 1967 del gruppo “Plastic Puglia”, con sede a Monopoli in provincia di Bari. “Ho deciso di istituire questo nuovo Bonus perché noto con rammarico che lo Stato non dedica particolare attenzione al drammatico calo demografico che continua a investire l’Italia. La somma che metto a disposizione dei ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Decisione dell’Imprenditore Globale Interferometro di Fabry – Pa©rot Mercata Previsione rapporto analisi dimensioni, tendenze, entrate e quota fino al 2029 Genova Gay