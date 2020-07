La cyberwar si sta globalizzando (Di mercoledì 22 luglio 2020) Spie, segreti e codici cifrati non bastano più. Gli stati si combattono apertamente nel cyberspazio anche se attribuire la paternità della guerra cibernetica è sempre più difficile. Chiamati per un incendio, i pompieri di Houston, Texas, non sono potuti intervenire per domare il fuoco dentro il consolato cinese della città. All’origine un falò di carte e documenti nei cassonetti nel cortile dell’edificio da parte di due persone filmate ma non identificate. Gli Stati Uniti hanno ordinato a Pechino di chiudere … Continua L'articolo La cyberwar si sta globalizzando proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : cyberwar sta La cyberwar si sta globalizzando Il Manifesto