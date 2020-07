La Collins lascia la 'bolla': espulsa dal World Team Tennis (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Collins lascia Come eravamo 10 anni fa... VL Pesaro Edition | Nba Passion NBAPassion.com Attaccò Djokovic: Collins squalificata da un torneo per aver infranto il protocollo

Novak Djokovic ci starà pensando, in fondo spesso è una questione semplicemente di karma. Il campione serbo è stato duramente attaccato nelle ultime settimane a causa dell'organizzazione dell'Adria To ...

Violati i protocolli anti Covid-19: Danielle Collins espulsa dal World Team Tennis

L'ex semifinalista dell'Australian Open - fanno sapere gli organizzatori - avrebbe lasciato senza autorizzazione il resort che ospita il torneo a squadre ...

