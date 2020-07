La Barcolana edizione 52 sfida il Covid, non i record (Di mercoledì 22 luglio 2020) TRIESTE – Barcolana, la regata più grande al mondo, nell’edizione 52 prende il coronavirus “per le corna” e pur rinunciando alla tradizionale rincorsa al record di partecipazione nel golfo di Trieste, non rinuncia a fare un grande evento. Lo sottolinea il presidente della Società velica Barcola-Grignano, Mitja Gialuz, presentando l’evento che si svolgerà l’11 ottobre prossimo, con “Together-Insieme” come parola d’ordine dell’edizione. “Tutti gli armatori ci hanno confermato che vogliono essere protagonisti anche quest’anno della Barcolana”, spiega Gialuz, annunciando le novità dell’edizione. Prima tra tutte l’obbligo per le imbarcazioni che si iscriveranno on-line di avere un ormeggio nel golfo di Trieste, proprio per evitare i noti assembramenti tra imbarcazioni sulle Rive. A chi non l’ha, l’organizzazione ne fornirà gratuitamente uno fino a esaurimento dei 400 ormeggi extra messi a disposizione per l’evento tra Porto Vecchio, Rive, bacino San Giusto e Molo Audace. Leggi su dire

