Kylie Minogue, Disco il nuovo album (Di mercoledì 22 luglio 2020) Kylie Minogue è pronta a tornare con il nuovo album dal titolo “Disco“. Anche se non ci sono possibilità che le Discoteche saranno aperte questo autunno, senza dubbio avremo materiale musicale su cui ballare. Kylie Minogue, una delle icone della musica pop-dance, infatti pubblicherà il prossimo 6 novembre il nuovo album ed è stata la stessa artista ad annunciarlo attraverso i suoi canali social. Disco, un titolo semplice che dovrebbe far promettere buone cose, bisogna solo aspettare novembre. In una recente intervista rilasciata al The Sun, uno dei collaboratori di Kylie Minogue ha dichiarato che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

leadintogold : - post_allout71 : RT @gayit: Kylie Minogue torna alla musica dance, arriva Disco - copertina, data d'uscita e singolo di lancio - rnbjunk : @kylieminogue #SaySomething il nuovo singolo uscirà domani. Confermato il nuovo album #DISCO in uscita il 6 novembr… - DrApocalypse : #SAYSOMETHING di Kylie Minogue da domani in radio, è ufficiale - gayit : Kylie Minogue torna alla musica dance, arriva Disco - copertina, data d'uscita e singolo di lancio… -

Ultime Notizie dalla rete : Kylie Minogue Kylie Minogue, say Something, dance, nuovo album Soundsblog Kylie Minogue torna alla musica dance, arriva Disco – copertina, data d’uscita e singolo di lancio

52enne australiana, Kylie Minogue è da sempre, sin dagli esordi, al fianco della comunità LGBT. Venerata dagli angolofoni, la popstar ha finalmente annunciato la data d’uscita del suo nuovo attesissim ...

Kylie Minogue svela la copertina di Say Something, conferma l’uscita.

Tenetevi forte, Kylie Minogue ha confermato tutti i rumors riguardo a singolo ed album. La cantante farà uscire il suo nuovo lead single “Say Something” il prossimo giovedì 23 luglio 2020. Il 6 novemb ...

52enne australiana, Kylie Minogue è da sempre, sin dagli esordi, al fianco della comunità LGBT. Venerata dagli angolofoni, la popstar ha finalmente annunciato la data d’uscita del suo nuovo attesissim ...Tenetevi forte, Kylie Minogue ha confermato tutti i rumors riguardo a singolo ed album. La cantante farà uscire il suo nuovo lead single “Say Something” il prossimo giovedì 23 luglio 2020. Il 6 novemb ...