Kena Mobile rilancia la sua migliore offerta: Kena 5,99 con primo mese gratuito (Di mercoledì 22 luglio 2020) Kena Mobile rilancia la sua migliore offerta: è disponibile fino al 3 agosto 2020 Kena 5,99 (70 GB, minuti e SMSillimitati) con primo mese gratuito L'articolo Kena Mobile rilancia la sua migliore offerta: Kena 5,99 con primo mese gratuito proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

