Katia Ricciarelli disperata: “Si era innamorato e pretendeva che…” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ritornata in televisione come opinionista di ‘Io e Te’, programma condotto da Pierluigi Diaco, Katia Ricciarelli è tornata a parlare di uno dei periodi più complicati della sua vita. Katia Ricciarelli disperata: “Una cicatrice profonda” Alle pagine di DiPiù, Katia Ricciarelli è tornata a parlare di un evento drammatico che ha scosso la adolescenza: da ragazza un frate che la seguiva nelle prove di canto ebbe per lei delle attenzioni sbagliate e cercò addirittura di convincerla a diventare suora. Questo la portò a tentare il suicidio e ad allontanarsi per molti anni dalla Chiesa: “Mi ci è voluto del tempo per ritornarci. Quella delusione aveva lasciato in me una cicatrice ... Leggi su velvetgossip

Fabri_Pa : #Repost queenmania_band • • • • • Ripartiamo il 2 Agosto da Roma! ?? Queenmania + Katia Ricciarelli! Casa del Ja… - zazoomblog : Katia Ricciarelli ha un fidanzato? Diaco fa delle insinuazioni - #Katia #Ricciarelli #fidanzato? #Diaco - infoitcultura : Io e Te, momento di forte imbarazzo per Katia Ricciarelli: Pierluigi Diaco senza parole - infoitcultura : Io e Te, tensioni in studio e imbarazzo per Katia Ricciarelli: 'Me ne vado in un’altra trasmissione' - infoitcultura : A “Io e Te” momenti di grande imbarazzo, Katia Ricciarelli “me ne vado in un’altra trasmissione” -