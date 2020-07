Kanye West tweeta e poi rimuove: “Ho provato a divorziare da Kim. Mia suocera è una suprematista bianca” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Che Kanye West soffra di disturbo bipolare della personalità è ormai cosa nota. Adesso lo manifesta su base quasi quotidiana. E così con una serie di tweet abbastanza sconnessi, il rapper ha attaccato sua moglie Kim Kardashian e la sua famiglia. Dicendo che ha cercato di divorziare dopo aver saputo di un incontro tra lei e Meek (Mill, rapper scoperto da T.I.) per parlare della “riforma carceraria”. (per poi aggiungere comunque che il “suo uomo” – suo di Kanye – “è stato rispettoso” e che “Kim era fuori linea”). Accusando la suocera Kris Jenner di essere una “suprematista bianca”. E tanto altro ancora (e tanto altro ancora ha dichiarato di avere da dire). Quanto ... Leggi su nonsolo.tv

ShooterHatesYou : Vedere come i deliri di Kanye West, sicuramente dovuti a disturbi mentali, vengano usati per creare articoli, rumor… - Davide : Si è consumato poco fa il più grande hacking della storia di Twitter. I profili di Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden… - ilpost : Twitter ha subìto un enorme attacco informatico: sono stati violati i profili di decine di persone famose, tra cui… - _Cher_in_ : RT @lanemicageniale: Kanye West sta avendo un mental breakdown pubblico da settimane e la sua autocandidatura per le presidenziali è ancora… - runawaayasap : io sono preoccupata per kanye west tbh -